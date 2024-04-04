Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?

AYAKTA SU İÇMENİN YAN ETKİLERİ

1. HAZIMSIZLIK

Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebilir. Çünkü ayakta durup su içtiğinizde, su büyük bir kuvvet ve hızla yemek kanalından geçip doğrudan alt mideye düşer ki bu da zararlıdır. Dr. Rustgi, "Ayakta hızla su içildiğinde sinirler gerilir, bu da sıvı dengesini bozarak toksinlerin artmasına ve hazımsızlığa neden olur" diyor.