İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir iş yerinin deposunda çalışma sırasında forkliftten düşen tankın altında kalan TIR şoförü, feci şekilde can verdi.

Korkunç kaza, Tuzla Mescit Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir lojistik firmasının deposunda dün saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İHA'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen TIR şoförü aracında taşıdığı yükü boşaltmak için iş yerinin deposuna geldi. TIR'ın kasasındaki yük forklift ile indirildiği sırada TIR şoförü forkliftteki bir tankın düşmek üzere olduğunu fark etti.

Tankı düzeltmek isteyen şoför, o sırada üzerine düşen tonlarca ağırlıktaki tankın altında kaldı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri TIR şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı.