Esenyurt'ta TIR ve depolarda hırsızlık yapan 3 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. İHA'nın haberine göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir süredir ilçede hırsızlık olaylarına karışan 3 kişilik çetenin yakalanması için çalışma başlattı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, şüphelilerin 10'un üzerinde suç kaydı olduğunu ve çete üyelerinin genellikle TIR'lardan ve depo olarak kullanılan mekanlardan hırsızlık yaptığını belirledi.

SON İŞLERİNDE KISKAVRAK YAKALANDILAR

Bu sırada Esenyurt'ta bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarına alan polis, hızla harekete geçti. Depoyu soyan zanlılar kaçmaya çalışsa da yaşanan kovalamaca sonunda E-5 karayolunda polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Araç içinde soygunda kullanılan suç aletlerini de bulan ekipler, şüpheli şahısların ikamet adreslerinde de aramalar yaptı. Ekipler adreslerde yapılan aramalarda silah da ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve aralarında 18 yaşından küçük bir şüphelinin de bulunduğu şahıslar haklarında hazırlanan 7 ayrı dosya ile adliyeye sevk edildi.

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