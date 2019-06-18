Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Van karayolu üzerinde seyir halindeki bir TIR’ı durdurarak arama yaptı.

GİZLİ BÖLMELERDEN SİGARA ÇIKTI

TIR’ın dorsesinin yan kapaklarında gizli bir bölmenin olduğu tespit edildi. Bu bölüm açıldığında içerisine özel bir düzenekle yerleştirilmiş kaçak sigaralar bulundu. 8 bin 170 paket sigaraya el konulurken TIR şoförü M.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.