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Tırnak yemek orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaygın gördüğümüz tırnak yeme alışkanlığının başlıca nedenleri psikolojik, stres, yalnızlıklık korkusu, hayal kırıklığı gibi şeyler geliyor. Peki, tırnak yemek orucu bozar mı? İşte detaylar...

Tırnak yemek orucu bozar mı

Takıntılı bir davranış olaran görülen ve uzmanlar tarafından psikolojik bozukluklara işaret ettiği belirtilen tırnak yemenin oruç üzerindeki etkisi merak ediliyor. Peki, tırnak yemek orucu bozar mı? İşte, tırnak yeme ile ilgili tüm detaylar...

TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Abdest veya guslün geçerli olması için suyun, bedenin veya abdest organlarının yıkanması gereken kısmın her tarafına ulaşması gerekir. Yıkanması gereken yerlerde kuru yer kalırsa gusül ve abdest geçersiz olur. Abdest alacak veya gusledecek kimsenin bedeninde, suyun deriye ulaşmasını engelleyecek bir şey varsa önce onu gidermesi gerekir. (Müslim, Tahare, 31; Ebu Davut, Taharet, 99; Ali el-Kari, Fethu babi’l-İnaye, I, 31).
Bu itibarla, güzellik amacı ile tırnakların üzerine yapıştırılan yapay tırnaklar suyun kişinin kendi tırnağına ulaşmasına engel olacağı için gusül ve abdeste de engel olur.

Ancak tedavi amacı ile zorunlu olarak bedene takılan veya yapıştırılan kalıcı materyal ise suyun bedene ulaşmasına engel olsa bile, gusül ve abdeste engel olmaz. Böyle durumlarda takılan veya yapıştırılan şeyin üstünün yıkanması, bu da mümkün olmazsa üzerinin mesh edilmesi yeterlidir. Çıkarılıp takılabilen tırnakların ise abdest ve gusül için çıkartılıp altlarının yıkanması gerekir. Takma tırnak oruç tutmaya engel değildir. Zira yeme içme gibi bir işlem değildir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?

 

 

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