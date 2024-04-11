Tokat'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Tokat Zile'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Cengiz G. idaresindeki otomobil, Zile-Turhal karayolunun 2. kilometresinde Batuhan G. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
AA'nın haberine göre; sürücü Cengiz G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, Batuhan G. ile otomobilde bulunan Hacer, Bülent, Semanur ve Yusuf G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.