Tokat'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 28.10.2024 - 00:56 Güncelleme: 28.10.2024 - 00:56
Tokat'ta E.A. (38) idaresindeki otomobil, Alaca-Zile karayolu Büyükkarayün köyü mevkisinde H.G. (41) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada, otomobilde bulunan H.A. (64) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ