Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir otomobil, kavşaktan dönen traktöre çarparak devrildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.
Tokat-Turhal kara yolunun Şenyurt kavşağında dün saat 22.30 sıralarında Tokat yönüne giden Derviş Maviş (19) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yaparken Cafer Canikli (54) yönetimindeki traktöre yandan çarpıp, devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Derviş Maviş ile yanındaki Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.