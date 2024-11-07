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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir otomobil, kavşaktan dönen traktöre çarparak devrildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 09:01 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:01
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        Tokat-Turhal kara yolunun Şenyurt kavşağında dün saat 22.30 sıralarında Tokat yönüne giden Derviş Maviş (19) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yaparken Cafer Canikli (54) yönetimindeki traktöre yandan çarpıp, devrildi.

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        Kazada, otomobil sürücüsü Derviş Maviş ile yanındaki Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #TOKAT
        #trafik kazası
        #traktör
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