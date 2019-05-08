Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Bünyamin Başak (48) iş dönüşü plakasız motosikletiyle ilçe merkezine doğru yola çıktı. Akaryakıt istasyonundan yaklaşık 200 metre uzaklıkta Başak'ın kullandığı motosiklete, Orhan Karabulut yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bünyamin Başak metrelerce sürüklenerek kaza yerinde hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü Karabulut ile yanında bulunan Cemal Karabulut ve Gürkan Yılmaz ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Başak'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Karabulut hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.