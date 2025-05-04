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        Haberler Magazin Tolga Akış ile Gizem Kaya evleniyor - Magazin haberleri

        Tolga Akış ile Gizem Kaya evleniyor

        Tolga Akış, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Kaya'ya çıktıkları Lizbon tatilinde evlilik teklifi etti. Kaya; "Evet" yanıtını verdiği o anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:24
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        Evleniyorlar
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        2021 - 2022 arasından şarkıcı Zeynep Bastık ile evli kalan reklamcı Tolga Akış, daha sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya'ya kaptırmıştı.

        Tolga Akış, sevgilisiyle çıktığı Lizbon tatilinde Gizem Kaya'ya evlilik teklifi etti.

        Tolga Akış'a, "Evet" yanıtını veren Gizem Kaya, o anları; "Hayatımın en kolay evet cevabı" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Gizem Kaya
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