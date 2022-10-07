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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tolga Akış'tan 'sözleşme' iddialarına 'teşekkür'lü yanıt

İki ay önce Zeynep Bastık'tan boşanan Tolga Akış'ın ayrılık sonrası adı Çağla Şıkel ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ'un boşandıktan sonra başkaları ile görüntü vermemek için sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Akış, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Teşekkür ederim" demekle yetindi

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  • Tolga Akış'tan 'sözleşme' iddialarına 'teşekkür'lü yanıt - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, önceki akşam katıldığı bir partiden çıkarken objektiflere yansıdı.
  • Tolga Akış'tan 'sözleşme' iddialarına 'teşekkür'lü yanıt - Magazin haberleri

    Bastık'tan ayrıldıktan sonra Akış'ın adı manken Çağla Şıkel ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ünlü mankenin, eski eşi Emre Altuğ ile boşandıktan sonra başkalarıyla görüntü vermemek için sözleşme imzaladığı ileri sürülmüştü. 

    Tolga Akış, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına "Teşekkür ederim" demekle yetindi. 
  • Tolga Akış'tan 'sözleşme' iddialarına 'teşekkür'lü yanıt - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile 2008 yılında başlayan evliliği 2015'te anlaşmalı olarak sona ermişti. Geçtiğimiz haftalarda İzzet Antebi'nin eski eşi tarafından iş insanıyla mesajları ifşa olan Şıkel hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı.
  • Tolga Akış'tan 'sözleşme' iddialarına 'teşekkür'lü yanıt - Magazin haberleri

    'AŞK' İDDİASI

    Çağla Şıkel'in Edis'in kulisinde, Zeynep Bastık ile evliliğini sonlandıran Tolga Akış'la dans ettikleri ileri sürülmüştü. 'Aşk' dedikodularının ardından Akış ve Şıkel, konuyla alakalı sessizliklerini bozmuştu.
  • Tolga Akış'tan 'sözleşme' iddialarına 'teşekkür'lü yanıt - Magazin haberleri

    AÇIKLAMA YAPTI

    Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tolga Akış, "Videoda bana benzettiğiniz kişi Tayfun. Ben orada yokum. Ben o sıra hangover olmuşum, odada yatıyorum... Orası da Edis'in kulisi değil. Alaçatı'da Gizem ve Tayfun'a ait tatlı bir mekan..." açıklamasını yapmıştı.

     
  • Tolga Akış'tan 'sözleşme' iddialarına 'teşekkür'lü yanıt - Magazin haberleri

    Tİ'YE ALDI

    Şıkel ise arkadaş grubuyla birlikte verdiği bu pozu, "Edis'in kulisi!" notuyla paylaşarak, çıkan dedikoduları ti'ye almıştı.

     
  • Tolga Akış'tan 'sözleşme' iddialarına 'teşekkür'lü yanıt - Magazin haberleri

    "EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK" DEMİŞTİ

    Öte yandan menajeri Tolga Akış'tan boşanmasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili ilk kez konuşmuştu.

    Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık" demişti.

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