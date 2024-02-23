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        Haberler Magazin Oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk nişanlandı - Magazin haberleri

        Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı

        Tolga Sarıtaş, yaklaşık 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Zeynep Mayruk ile nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:42
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        Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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        Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

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        Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, geceye ait kareleri ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        Yayımlanan fotoğraflarda Zeynep Mayruk'un nişan gecesinde transparan detayları olan beyaz dantelli bir takım giymeyi tercih ederken, Tolga Sarıtaş'ın da düz siyah bir takım elbise giydiği görüldü.

        #Tolga Sarıtaş
        #Zeynep Mayruk

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