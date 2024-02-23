Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı
Tolga Sarıtaş, yaklaşık 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Zeynep Mayruk ile nişanlandı
Giriş: 23.02.2024 - 09:09 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:42
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Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.
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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, geceye ait kareleri ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.