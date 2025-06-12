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        Haberler Magazin Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk'tan hamilelik pozu geldi - Magazin haberleri

        Zeynep Mayruk'tan hamilelik pozu geldi

        Tolga Sarıtaş ile ilk çocuklarını bekleyen Zeynep Mayruk'tan hamilelik pozu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:22
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        Heyecanı büyüyor
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        Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

        KARNI BURNUNDA

        Tolga Sarıtaş ile erkek çocuklarını bekleyen Zeynep Mayruk'tan hamilelik pozu geldi. Eylül sonu gibi oğlunu kucağına alacak olan Mayruk'un karnının iyice büyüdüğü görüldü.

        DOĞUM İSTANBUL'DA

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada doğumun İstanbul'da olacağını söyleyen Tolga Sarıtaş; "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" demişti.

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        #Zeynep Mayruk
        #hamilelik
        #Tolga Sarıtaş
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