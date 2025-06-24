Tolga Sarıtaş, oğlunun adını açıkladı

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da Çeşme’de nikâh masasına oturan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Bir erkek bebek bekleyen çift, bu dönemde New York’ta tatil yapmayı tercih etti.

Ünlü oyuncu, tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Paylaşımlarda dikkat çeken detay ise bir formanın üzerinde yazılı olan 'Ali' ismi oldu. Sarıtaş, bu paylaşımıyla oğlunun adını da duyurmuş oldu.

Tolga Sarıtaş, paylaşımına; "Bol yürüyüş, güzel yemek, ilk forma" notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram