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Tolga Sarıtaş: Ayrılık yok

Modacı Zeynep Mayruk ile ayrıldığı iddia edilen Tolga Sarıtaş, önceki gün sevgilisiyle Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Oyuncu, basına yansıyan ayrılık iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti

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  • Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk açıklaması: Ayrılık yok - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.
  • Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk açıklaması: Ayrılık yok - Magazin haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ"

    Ayrılık iddialarını yalanlayan oyuncu, "Öyle bir şey yok, her şey yolunda, mutluyuz" diye konuştu.

    Final yapan 'Baba' dizisiyle ilgili de konuşan Tolga Sarıtaş, "Hikayemizin sonuna gelmiştik, 30 bölümlük güzel bir iş çıkardık." dedi.
  • Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk açıklaması: Ayrılık yok - Magazin haberleri

    Gelen teklifleri değerlendirmeye başladığını söyleyen oyuncu, "Dinleniyorum, yorulmuştuk. İçime sinen bir şey olduğunda kabul edeceğim." şeklinde konuştu.
  • Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk açıklaması: Ayrılık yok - Magazin haberleri

    Zeynep Mayruk

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