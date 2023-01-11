Tolga Sarıtaş: Ayrılık yok

"HER ŞEY YOLUNDA, MUTLUYUZ"

Ayrılık iddialarını yalanlayan oyuncu, "Öyle bir şey yok, her şey yolunda, mutluyuz" diye konuştu.

Final yapan 'Baba' dizisiyle ilgili de konuşan Tolga Sarıtaş, "Hikayemizin sonuna gelmiştik, 30 bölümlük güzel bir iş çıkardık." dedi.