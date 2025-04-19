Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan bebek müjdesi

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de nikâh masasına oturan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, hayranlarını mutlu eden bir haberle gündeme geldi.

Tolga Sarıtaş'ın baba olacağına dair çıkan söylentiler, oyuncunun yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla adeta resmiyet kazandı. Sarıtaş'ın paylaşımı, çiftin ailesinin büyüyeceği müjdesini sevenleriyle paylaşması olarak yorumlandı.

Fotoğraflar: Instagram