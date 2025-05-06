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        Haberler Magazin Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - Magazin haberleri

        Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

        İlk çocuklarını bekleyen Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 07:34 Güncelleme: 06.05.2025 - 07:34
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        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
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        Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de nikâh masasına oturan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

        "İLK BAŞTA ŞOK OLDUK"

        Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ile katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Sarıtaş, "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah" dedi.

        BEBEĞİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

        Zeynep Mayruk da eşinin ardından bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

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        #Tolga Sarıtaş
        #Zeynep Mayruk
        #bebek
        #cinsiyet
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