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        Haberler Dünyadan Tom Cruise - Ana de Armas aşkı belgelendi - Magazin haberleri

        Tom Cruise - Ana de Armas aşkı belgelendi

        Son dönemde sık sık birlikte görüntülenen Tom Cruise ile Ana de Armas'ın birlikteliği İspanya'da çıktıkları tekne tatilinde belgelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:43
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        Aşk belgelendi
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        Aksiyon filmlerinin yıldızı Tom Cruise ile Ana de Armas, İspanya'nın Menorca kentinde romantik bir kaçamak yaparken görüntülendi.

        Şubat ayından beri aşk yaşadıklarına dair haberlerle gündeme oyuncu çift, tekne tatili yaparken objektiflere yansıdı.

        Aşkları artık iyiden iyiye gün yüzüne çıkan ikilinin tanınmamak için şapka taktığı görüldü.

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        Tom Cruise'un sık sık telefonuyla ilgilenmesi dikkat çekti.

        Ana de Armas, 2011–2013 yılları arasında model Marc Clotet evlilik yaşamıştı.

        'Top Gun', Görevimiz Tehlike' gibi ünlü serilerin 62 yaşındaki yıldızı Tom Cruise Cruise ile 'No Time To Die' ve 'Blonde' gibi yapımlarla tanınan 36 yaşındaki Armas, şubat ayından beri sık sık birlikte görüntüleniyor.

        Tom Cruise ile Ana de Armas, Sevgililer Günü'nden bir gün önce bir araya gelmesi aşk dedikodularını da beraberinde getirmişti.

        İkili, David Beckham'ın doğum günü partisine birlikte katılmış, parti çıkışında aynı araçla dönmüştü. Ana de Armas, Tom Cruise ile birlikte basından gizlenmeye çalışmış ancak gazetecilerden kaçamamıştı.

        "PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ" DEMİŞTİ

        37 yaşındaki oyuncu Ana de Armas, sık sık görüntü vermelerinin ardından Tom Cruise birlikte "birkaç proje üzerinde çalıştıklarını" söylemişti. Aşk iddialarını kesin bir dille reddeden Armas; "Kesinlikle birçok şey üzerinde çalışıyoruz. Sadece bir tane proje değil, Doug Liman, Christopher McQuarrie ve tabii ki Tom ile birkaç projemiz var. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullanmıştı.

        Ana de Armas, Kasım 2024'te Manuel Anido Cuesta ile öpüşürken görüntülenmişti.

        Tom Cruise ile Ana de Armas hakkındaki aşk söylentilerinden önce, Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile aşk yaşıyordu. Hollywood'un yarı Kübalı yarı İspanyol oyuncusu, Kasım 2024'te Anido Cuesta ile Madrid sokaklarında öpüşürken görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından Ana de Armas ile Manuel Anido Cuesta cephesinden bir daha ses çıkmadı. Bunun yerine güzel oyuncu birkaç kez Tom Cruise ile birlikte görüldü ve tabii ki hemen haklarında aşk söylentileri çıkmıştı.

        3 KEZ EVLENDİ

        Tom Cruise, 2006–201 yılları arasında Katie Holmes, 1990–2001 arasında Nicole Kidman ve 1987–1990 arasında ise Mimi Rogers ile evlilik yaşamıştı. Cruise'un eski eşleri de oyuncuydu.

        Ünlü aktörün, Holmes ve Kidman ile evliliklerinden; Suri Noelle, Connor Cruise ve Isabella Jane Cruise adında 3 çocuğu dünyaya geldi.

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        #Tom Cruise
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