Tom Cruise: Val Kilmer ile bir araya gelince ağladım

"AĞLIYORDUM, DUYGULANDIM"



Tom Cruise, Val Kilmer'ın uzun süredir gelmesi beklenen devam filmi için ikonik 'Iceman' rolüne geri adım atmasından çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.



Arkadaşının oyunculuğu hakkında konuşan ünlü isim, "O anında tekrar o karakter oldu. 'Iceman'a bakıyorsunuz. O çok parlak bir oyuncu ve ben onun işlerini seviyorum" dedi.



Bunca yıl sonra yeniden bir araya geldiklerini hatırlatan Cruise, "Ağlıyordum, duygulandım" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: AP, Reuters