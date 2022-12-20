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Tom Cruise'dan sıra dışı teşekkür

Filmlerindeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayan Tom Cruise’dan yine sıra dışı bir davranış. Cruise, ‘Top Gun: Maverick’i izleyenlere kendini binlerce metre yükseklikten boşluğa bırakarak havada teşekkür etti

Tom Cruise'dan sıra dışı teşekkür
HABERTURK.COM

Gösterime 27 Mayıs’ta giren ‘Top Gun: Maverick’, 7 aylık vizyon sürecinde 1.488.732.821 dolarlık hasılata ulaştı.

Her fırsatta filmlerin salonlarda izlenmesi gerektiğinin altını çizen Tom Cruise, filmin Cannes Film Festivali’ndeki galasında basın toplantısında dijital platformlara asla film çekmeyeceğini, çalışmalarını izleyicilere sinema perdesinden sunmaya devam edeceğini söylemişti.

&lsquo;Top Gun: Maverick', 178 milyon dolarlık b&uuml;t&ccedil;eyle &ccedil;ekildi
‘Top Gun: Maverick', 178 milyon dolarlık bütçeyle çekildi

İzleyiciler, Tom Cruise’un çağrısına ziyadesiyle kulak verdi. Cruise, ‘Top Gun: Maverick’in gişede yakaladığı hasılattan bir hayli memnun.

Tom Cruise, izleyicilerin ‘Top Gun: Maverick’i sinema salonlarında izlemesine kendi üslubuyla teşekkür etti. Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filminin çekimleri için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir helikopterle bulutların üzerine çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
Havadayken izleyicilere “Sinemaya gittiğiniz için, Top Gun: Maverick'i salonlarda izlediğiniz için teşekkür ederim” diyen Top Cruise daha sonra paraşütünü açarak sorunsuz bir şekilde yere indi.

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