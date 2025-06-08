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        Haberler Dünyadan Tom Hiddleston'ın ikinci çocuk heyecanı - mnagazin haberleri

        Tom Hiddleston'ın ikinci çocuk heyecanı

        'Thor', 'Yenilmezler' ve 'Aşkın Karanlık Yüzü' gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, oyuncu nişanlısı Zawe Ashton ile ikinci çocuğunu bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 17:45 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:45
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        İkinci çocuk geliyor
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        Marvel sinema evreninin sevilen kötü karakteri 'Loki'ye hayat vermesiyle tanınan İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, ikinci kez babalık heyecanı yaşıyor. Nişanlısı Zawe Ashton ile birlikte ailesini büyütüyor.

        40 yaşındaki Broadway oyuncusu Zawe Ashton ve 44 yaşındaki Tom Hiddleston, ikinci çocuklarını bekliyor. Ashton, hamileliğini açıkladı.

        2022'de ilk çocuklarını kucaklarına alan ünlü çift, Tom Hiddleston'ın 'The Life of Chuck' filminin İngiltere galasına katıldığında, Zawe Ashton'ın belirginleşen karnı, kırmızı halıda dikkat çekti.

        'Thor', 'Yenilmezler' ve 'Aşkın Karanlık Yüzü' gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Tom Hiddleston ile 'Greta', 'The Handmaid's Tale' ve 'Black Mirror' gibi yapımlarla öne çıkan Ashton, 2019'da tanışmış, 2021'de Tony Ödülleri'nde ilk kırmızı halı pozlarını vermişti.

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        #Zawe Ashton
        #Tom Hiddleston
        #bebek
        #Hamile
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