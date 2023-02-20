Rol aldığı 'Black Hawk Down' (Kara Şahin Düştü), 'Born on the Fourth of July' (Doğum Günü Dört Temmuz), 'Natural Born Killers' (Katil Doğanlar) ve 'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Tom Sizemore, hastalandığı sırada 'Impuratus' adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. 61 yaşındaki oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarında olan çıkıntı veya baloncuklardır. Atardamar duvarının incelmesiyle ortaya çıkan anevrizma, beyin kanamasına sebep olabilir.

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