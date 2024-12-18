"Bugün hizmet veren veya geçmişte hizmet etmiş birçok denizciye ilham kaynağı olabildiğim için mutluyum" diyen Tom Cruise; "Çaba sadece benim tarafımdan değil, aynı zamanda tüm setlerimizde birlikte çalıştığım oyuncu kadrosu ve ekipten de geldi. İşi hayata geçirenler, onlar" şeklinde konuştu.