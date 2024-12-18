'Top Gun' başarısından sonra Tom Cruise'a en büyük askeri ödül
'Top Gun' ve 'Top Gun: Maverick'te kahraman bir denizci pilotu canlandıran Tom Cruise, ABD Donanması'na olan katkısı ve özverisi nedeniyle Donanma Bakanlığı dışından bir kişinin alabileceği en büyük askeri ödüle lâyık görüldü
Sinemada askeri kahramana hayat veren Tom Cruise, artık gerçek hayatta da bir kahraman.
'Top Gun' yıldızı, film çalışmalarıyla ABD Donanması'na olan katkısı ve özverisi nedeniyle Donanma Bakanlığı Üstün Kamu Hizmeti Ödülü'ne lâyık görüldü.
62 yaşındaki Tom Cruise'a verilen ödül, Donanma Bakanlığı dışından bir kişinin alabileceği en büyük askeri ödül olarak biliniyor.
Donanma Bakanı Carlos Del Toro, Cruise'a ödülü takdim ederken yaptığı açıklamada, Cruise'un çalışmalarının nesilleri ABD Donanması'nda hizmet etmeye teşvik ettiğini söyledi.
Del Toro, Tom Cruise'un film endüstrisindeki çabaları için; "Donanmanın yüksek eğitimli personeli ve üniforma giyerken yaptıkları fedakarlıklar konusunda kamuoyunun farkındalığını ve takdirini artırdı" ifadesini kullandı.
"Bugün hizmet veren veya geçmişte hizmet etmiş birçok denizciye ilham kaynağı olabildiğim için mutluyum" diyen Tom Cruise; "Çaba sadece benim tarafımdan değil, aynı zamanda tüm setlerimizde birlikte çalıştığım oyuncu kadrosu ve ekipten de geldi. İşi hayata geçirenler, onlar" şeklinde konuştu.
Tom Cruise, ilk olarak 1986'da 'Top Gun'da bir denizci pilotu canlandırmıştı. 2022'de devam filmi 'Top Gun: Maverick'te yine yıllar sonra aynı role hayat veren Cruise, büyük başarıya imza atmıştı. Film, dünya çapında 1 milar doların üzerinde hasılat elde etmişti.
Cruise'un yanı sıra filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer, 2020'de ABD Donanma Bakanlığı tarafından Fahri Deniz Havacısı ünvanı verilerek onurlandırılmıştı.