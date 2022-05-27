İKİNCİ FİLMDE GÖZLER ONU ARADI

Ancak ikinci filmde gözler, 'Top Gun'da Tom Cruise'un romantik bir ilişki yaşadığı 'Charlotte Blackwood' karakterini canlandıran McGillis'i aradı. McGillis'in, ilk filmdeki gibi olmasa da en azından sembolik bir rolle 'Top Gun: Maverick'te yer almasını bekleyenler için hayal kırıklığı oldu.

Fakat bu durum Kelly McGillis için geçerli değil. Kelly McGillis, daha önce 'Top Gun: Maverick' filmi için kendisine ulaşmamalarını şaşırtıcı bulmadığını ifade etmişti.