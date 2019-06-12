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Top model Bar Refaeli Antalya'da

DHA

Antalya'da bugün düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'un açılış defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak İsrailli top model Bar Refaeli, kente geldi

Bar Refaeli - Dosso Dossi Fashion Show

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den tarifeli uçak ile Antalya'ya gelen Bar Refaeli'yi, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Eraslan Ongun karşıladı. Antalya Havalimanı CIP çıkışında karşılanan Bar Refaeli, güzelliğiyle olduğu kadar sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Çizgili pantolon, kot gömlek giyen Refaeli'ye, çiçek verildi. Dilek Eraslan Ongun'un "Yolculuğunuz nasıl geçti?" sorusuna, "İyi ve güzel geçti" karşılığını veren Refaeli, ardından kalacağı otele geçti. 

BAR REFAELI'YE TÜRKİYE GÜZELLERİ EŞLİK EDECEK

Ünlü manken, bugün düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show açılış defilesinde, 4 giysi tanıtacak. Podyumda Refaeli'ye, Türk mankenler Özge Ulusoy, Deniz Akkaya'nın yanı sıra, Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin eşlik edecek.

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