Topkapı Kaleiçi Meydanı projesi belli oldu 0:00 / 0:00

AA

Fatih Belediyesinin düzenlediği "İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması"nda ödül alacak projeler açıklandı.

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ndeki "Kara Surları Koruma Alanı"nda kalan Topkapı Kaleiçi Meydanı'nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak için yapılan yarışmada birincilik ödülü almaya hak kazanan projenin tanıtım toplantısına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı.

Birinci olan ekibin temsilcisi mimar Batu Kepekcioğlu ile bazı davetlilerin de yer aldığı toplantıda bir konuşma yapan Turan, medeniyetlerin buluşma yeri Fatih'in İstanbul'un kalbi olduğunu söyledi.

Tarihi Yardımada'nın uygarlıklara ev sahipliği yaptığını belirten Turan, "İlçemizin sınırları içinde kalan bu kıymetli bölge her detayıyla, muhteşem bir kentsel zenginliğe işaret ediyor. İlçemizin semtleri, sokaklarımız uygarlık tarihinin farklı dönemlerinden izler taşıyan birçok eser bünyesinde yaşatıyor. Bugün Fatih'te 10 binin üzerinde tescilli, somut, kültürel miras eserimiz bulunuyor. Diğer bir ifadeyle İstanbul'un sahip olduğu toplam kültürel mirasın üçte birinden fazlası sadece bu surlar içerisinde, Fatih'imizdedir." dedi.

Dünyada en önemli uluslararası koruma statüsü olarak kabul edilen "UNESCO Dünya Mirası Listesi"ndeki 4 tarihi bölgenin ilçe sınırları içerisinde yer aldığına dikkati çeken Turan, bu kadim şehrin kültürel mirası korunurken kentsel canlılığının sürdürülmesi ve yaşamsal faaliyetlerin gelişerek devam etmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Turan, iki yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan TOKİ ile birlikte "UNESCO Dünya Mirası Listesi"nde bulunan "İstanbul Kara Surları" çevresindeki çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması ve halka açık yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla yoğun bir kamulaştırma faaliyeti yürüttüklerini anlattı.

Turan, "Çalışmalarımız tamamlandığında, Kara Surları Millet Bahçesi'ni inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Fatih Belediyesi bünyesinde tertiplediğimiz Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'yla da şehrimizin kültürel mirasını korumayı, görünür kılmayı, bölgenin tarihi kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde Fatih'imize yeni bir kamusal mekan kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu nokta, Kara Surları Millet Bahçe'mizin başlangıç noktası olarak belirlenen doğal bir alan." diye konuştu.

"TOPKAPI VE ÇEVRESİ KUSURSUZ BİR ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLECEK"

Proje kapsamında Millet Caddesi'nde yapılacak yaya köprüsünün Topkapı Meydanı'ndan başlayıp Yedikule Hisarı'na kadar sur içinde kesintisiz millet bahçesi oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, bu açıdan da çok kıymetli bir projedir. Topkapı Meydanı olarak işaret ettiğimiz alan, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kentin en işlek giriş çıkış noktalarından birisiydi. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bu alanın çevresinde zaman içerisinde çarpık bir kentsel doku ortaya çıkmıştır. Günümüzde de bu meydan, maalesef Tarihi Yarımada'da önemli bir meydan olmasına rağmen otobüs durakları ve bir depolama alanı olarak kullanılmaktadır. Burada uygulanacak projeyle birlikte Topkapı ve çevresi, yeniden tanımlanmış kentsel kimliğiyle, kazandırılan çevresel değerlerle neredeyse kusursuz bir çekim merkezi haline getirilecektir."

Söz konusu yarışmayı, ocak ayında ilan ettiklerini kaydeden Turan, sürecin tamamlandığını ve yarışmaya 20 projenin katıldığını söyledi.

Turan, projelerin yarışma jürisi tarafından değerlendirilmesinin ardından dereceye girenlerin belirlendiği söyledi.

Projenin uygulanması için Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Koruma Kurulları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi ilgili kurumlarla konuşacaklarını aktaran Turan, projeyi kısa zamanda gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Yarışmayı kazanan ekibin temsilcisi mimar Batu Kepekcioğlu ise günümüzde Taksim Meydanı'nın İstanbul için taşıdığı anlamı, Topkapı Meydanı'nın da Tarihi Yarımada için taşıyacağını söyledi.

Başkentin çok katmanlı yapısından dolayı tarihi eser yoğunluğunun olduğu anlatan Kepekcioğlu, "Sadece anıtsal yapılar değil, sokak dokusu da bunun bir parçası. Sivil mimari örnekler ve bostanlar gibi peyzaj unsurları da bu katmanların parçası." dedi.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Yarışmada, mimar Ozan Yalçın'ın ekibi ikinci, peyzaj mimarı Emre Kul'un temsilcisi olduğu ekip ise üçüncü oldu. Jüri tarafından belirlenen birinciye 125 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye 80 bin ve mansiyon ödülü olarak ise 40 biner lira takdim edildi.

Dereceye girenlere ödülleri ise akşam saatlerinde Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.