Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Toprak boşaltırken canından oldu

        Toprak boşaltan kamyon şoförü hayatını kaybetti

        Konya'da toprak boşaltırken kullandığı kamyonun damperinin yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan Ali Gürbüz yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:09 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak boşaltırken canından oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da, toprak boşaltırken elektrik akımına kapılan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Sırnık Yaylası'nda meydana geldi. Ali Gürbüz (35), kamyonun damperini temizlemek için daha önce taşıdığı yükten kalan toprağı dökmek istedi.

        Bu sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi ile Gürbüz, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Gürbüz, ambulansla götürüldüğü Karapınar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri konya
        #kamyon şoförü
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı