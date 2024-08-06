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        Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de rekor için piste çıkıyor

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Portekiz'de Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında yarışacak. Superbike Şampiyonası'nda zirvede olan milli motosikletçi 'üst üste en çok yarış kazanma' rekoru için pistte olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:28
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        Razgatlıoğlu rekor için piste çıkıyor!
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        Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 9-11 Ağustos tarihlerinde Portimao'da piste çıkarak olimpiyat heyecanına ara verecek.

        Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WSSP) sezonun 7. ayak yarışları Algarve Pisti’nde yapılacak. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesindeki milli sporcular, ödül kürsüsüne çıkmak için Algarve Pisti’nde ter dökecek.

        ROKiT BMW Motorrad takımıyla her yarışta rekorlar kırarak tüm dikkatleri üzerine çeken Toprak Razgatlıoğlu, 9 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak. Milli motosikletçi, 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 20.00'de birinci yarışta, 11 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.45'te superpole yarışı ve TSİ 20.00'de de ikinci ana yarışta yer alacak. Yarışlar Red Bull TV'den canlı yayınlanacak.

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        Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini alarak Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak.

        Genel klasmanda 303 puanla lider durumundaki Red Bull sporcusu Toprak, üst üste iki yarış kazanması halinde ise rekor kıracak.

        BAHATTİN SOFUOĞLU VE CAN ÖNCÜ DERECE MÜCADELESİ VERECEK

        Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın yedinci ayak mücadelesi 9 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlar ve superpole ile başlayacak.

        Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla Algarve Pisti’nde 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.30'da hafta sonunun ilk yarışına, 11 Ağustos Pazar günü ise TSİ 18.30'da da ikinci yarışa çıkacak.

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