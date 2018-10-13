Polisten eş zamanlı operasyon...

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Torna atölyesini silah imalathanesine dönüştürmüşler

Denizli'de torna atölyesinde bilgisayarlı makinelerle kaçak tabanca üreterek, silah ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların orijinal silahların üç boyutlu kopyasını alarak sahtelerini ürettikleri tespit edildi

13.10.2018 - 14:21 | Güncelleme: AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir torna atölyesinde bilgisayarlı makinelerle kaçak tabanca ürettikleri ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan silahla yaralama, yağma, gasp gibi olaylarda ele geçirilen ruhsatsız tabancaların aynı üretim tekniğiyle yapıldığının ve seri numaralarının standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin 8 aylık çalışması ve teknik takibi sonucunda, Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde bir torna atölyesi ile bazı evlere baskın düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda Ş.Ö, M.D, M.A.A, N.Y, M.A. ve M.A.U. kaçak tabanca ürettikleri ve silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

CNC TEZGAH VE SİLAH PARÇALARI

Özel bölme ve kaçış yolları bulunan atölyede CNC takım tezgahı, metal işlemede kullanılan cihaz ve aletler, 4 tabanca, 229 fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca ve bin 288 silah parçası ele geçirildi.Zanlıların, av malzemeleri bayisi adı altında faaliyet yürüterek, tamir için getirilen silahların üç boyutlu kopyasını çıkardıkları, gövde ve namlularını ürettikleri, diğer parçalarını da tamir adı altında yetkili firmadan temin ederek, uydurma seri numaralarıyla sahte ve kaçak silah ürettikleri iddia edildi.

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