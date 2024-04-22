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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

        Trabzon'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, bitkin halde bulundu. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:25
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        Trabzon Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Yusuf Aslan, dün gece saatlerinde evinin camına çarpan balaban kuşunu bitkin halde buldu.

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        Kuşu evine alarak su ve yiyecek veren Aslan, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

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        Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Aslan'dan teslim aldı.

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        Genelde sulak alanlarda yaşayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş, yapılacak tedavinin ardından doğaya salınacak.

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        BALABAN KUŞU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

        Botaurus stellaris adı verilen balaban kuşu esasen balıkçılgiller bir diğer ifade ile Ardeidae familyasına ait olan bir kuş türüdür. Tıknaz, büyük ve kahverengi bir görüntüye sahiptir. Bununla birlikte Botaurus lentiginosusa çok benzemektedir.

        69 ile 81 santimetre uzunluğunda, 100 ile 130 santimetre kanat açıklığına sahip olan balaban kuşları, genellikle yalnızdırlar ve balıkları, amfibileri avlamaktadırlar.

        Balaban kuş türü eğer görüldüğünü hisseder ise hareketsiz durmaktadır. Şafak ve gün batımı en aktif oldukları zaman dilimlerini kapsamaktadır. Suyun, kış aylarında donduğu bölgelerden güneye doğru göç etmektedirler.

        Nesli tükenmekte olan ve aynı zamanda balıkçıl bir kuş çeşidi olan balaban kuşlarının yaşam bölgeleri sulak yerlerdir. Balık ile sazlıklarda yaşamakta olan böcek türleri ile beslenmektedir. Suya yakın olan alanlarda ve ormanın su altında kalmış olan kısımlarında görülmektedir. Genel olarak büyük göllerde, bataklıklar da ve sulak alanlarda yaşamaktadırlar.

        #balaban kuşu
        #trabzon
        #hayvanlar
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