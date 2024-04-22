Trabzon'da bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

BALABAN KUŞU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Botaurus stellaris adı verilen balaban kuşu esasen balıkçılgiller bir diğer ifade ile Ardeidae familyasına ait olan bir kuş türüdür. Tıknaz, büyük ve kahverengi bir görüntüye sahiptir. Bununla birlikte Botaurus lentiginosusa çok benzemektedir.

69 ile 81 santimetre uzunluğunda, 100 ile 130 santimetre kanat açıklığına sahip olan balaban kuşları, genellikle yalnızdırlar ve balıkları, amfibileri avlamaktadırlar.

Balaban kuş türü eğer görüldüğünü hisseder ise hareketsiz durmaktadır. Şafak ve gün batımı en aktif oldukları zaman dilimlerini kapsamaktadır. Suyun, kış aylarında donduğu bölgelerden güneye doğru göç etmektedirler.

Nesli tükenmekte olan ve aynı zamanda balıkçıl bir kuş çeşidi olan balaban kuşlarının yaşam bölgeleri sulak yerlerdir. Balık ile sazlıklarda yaşamakta olan böcek türleri ile beslenmektedir. Suya yakın olan alanlarda ve ormanın su altında kalmış olan kısımlarında görülmektedir. Genel olarak büyük göllerde, bataklıklar da ve sulak alanlarda yaşamaktadırlar.