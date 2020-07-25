Trabzon'un Arsin İlçesi'nde yaşayan bir grup genç akşam gezisine çıktı.Yasin Ustaömer (30) idaresindeki 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, Kalecik tüneli girişinde Erkan T. yönetimindeki 28 K 9024 plakalı kamyonete arkadan çaptı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kazada, araç sürücüsünün yanı sıra yolcular Yasin Şener Tüzenli (22),Oğuzhan Baytürk ve Tolga Nebioğlu ağır yaralandı.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, kazayla ilgili bir paylaşım yaparak, "Araklı tüneli girişinde dün akşam meydana gelen elim bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden ilçemizin evlatları Yasin Ustaömer, Tolga Nebioğlu, Yasin Şenel Tüzenli ve Oğuzhan Baytürk’e Allah’tan rahmet diliyorum. Genç kardeşlerimizin mekanı cennet olsun, ailelerine ve sevdiklerine Rabbim sabırlar versin" ifadelerini kullandı.