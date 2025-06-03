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        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!

        Trabzon şiddetli yağış sele yol açtı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda da araçları suya gömülen sürücüler zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:09
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        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
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        Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu’nda araçları suya gömülen sürücüler zor anlar yaşadı.

        DHA'nın haberine göre kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

        BAZI ARAÇLAR MAHSUR KALDI

        Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

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        Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda araçları suya gömülen sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

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