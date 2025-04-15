Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi tanıtıldı

"Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi" güzergahı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün katıldığı toplantı ile tanıtıldı.

Eyigün, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, üniversiteler, hastaneler ve meskun mahalleler büyüdükçe nüfusu yüzbinleri bulan şehirlerde toplu taşıma modunun değişerek raylı sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Trabzon ve Sakarya gibi büyükşehirlerin raylı sistemle çözülebilecek toplu taşıma sorunlarının ilgi alanlarının olduğunu anlatan Eyigün, Trabzon özelinde de şehri ele aldıklarını ifade etti.

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Eyigün, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem hedefi olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleri üzerine Trabzon'a bir raylı sistem tasarlamalıyız. Trabzon'u raylı sistemle buluşturmalıyız hedefinin somut adımları geçtiğimiz yıl itibarıyla atıldı" dedi.

Büyükşehirlerde bugüne kadar 434 kilometre raylı sistem inşa ettiklerini vurgulayan Eyigün, her şehrin kendine özgü durumu olduğunu, bu nedenle de bir şehrin, diğeri için tam örnek oluşturmadığını aktardı.

Trabzon'un yerleşim ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak raylı sistem projesini Akçaabat'tan Yomra'ya kadar hazırladıklarını belirten Eyigün, şu değerlendirmede bulundu: "Akçaabat'tan Akyazı'ya, havalimanından Yomra'ya olan ikinci etap durumundaki etaplar zamanlaması itibarıyla, yolculuk değerlerinin oluştuğu yıllar itibarıyla faaliyete geçmesi gereken etaplar olmakla beraber, biz çalışmamızın bütüncüllüğü gereğince Akçaabat, Ortahisar, Yomra çalışması yapmış olduk. Özelde ise fokuslandığımız ilk etap da Akyazı yani Şehir Hastanesinden başlayarak merkeze gelen, havalimanını gören, terminale ulaşan 16 kilometrelik durak isimlerini de görmüş bulunduğunuz orta bölümdür." REKLAM Proje tamamlandığında metrolaşmış bir raylı sistemin ortaya çıkacağının altını çizen Eyigün, sondaj çalışmalarının yüzde 9'unu gerçekleştirdiklerini, ÇED'in yanı sıra harita alım çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Eyigün, güzergah ve yapısal projeler ile mimari, elektromekanik, geoteknik, fizibilite, deprem etütleri, ihale doküman ve imar çalışmalarını yıl bitmeden tamamlamayı planladıklarını vurguladı. Etüdünü ve yapımını üstlendikleri projeyi 2026 yılı yatırım programına alarak, yapım projesine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Eyigün, "İnşallah yıl sonu olmadan bu çalışmaları tamamlamış bulunacağız" dedi.