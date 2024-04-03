Trabzonspor'dan sert açıklama: Emek hırsızları, şikeciler!

Trabzonspor Başkan yardımcısı Taner Saral, PFDK kararları sonrası açıklama yaptı.

Taner Saral yaptığı açıklamada, "Trabzonspor olarak ne TFF Başkanı'na ne liyakatsiz ekibine ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür. Büyük Trabzonspor taraftarı bilsin ki; emek hırsızları ve şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Taner Saral'ın açıklamasının tamamı:

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçın ardından yaşanan ve sadece Trabzonspor'u değil koca bir şehri linç kültürüyle boğmaya çalışan süreç bugün itibariyle artık tanımlamakta zorlandığımız bir yere evrildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan cezalar ne kurala ne akla ne de ahlaka sığmaz bir halde. TFF Başkanı Büyükekşi ve A Takımı, bugün duyurdukları cezalarla ülkemizde yeni bir kaosa neden olmuştur.

Trabzonspor olarak ne TFF Başkanı'na ne liyakatsiz ekibine ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi kalmamıştır. Maalesef gelinen noktada işini yapan iyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür.