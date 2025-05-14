Ziraat Türkiye Kupası finalinde heyecan dorukta. Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım, Avrupa'ya katılmak için kupayı müzesine götürmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım ise sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor. İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS - GS maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...