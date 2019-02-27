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İstanbul'da galericilik yapan Bayram Ayyıldız'ın 5 yıl önce çalınan otomobili, Bolu'da bulundu. 5 yıl sonra çalınan otomobiline kavuşan Bayram Ayyıldız, "Biz araçtan ümidimizi kesmiştik. Beş yıl sonra aracın bulunması bize sürpriz oldu" dedi.
TRAFİK CEZASIYLA ORTAYA ÇIKTI
DHA'nın haberine göre, İstanbul'da oto alım satım işi yapan Bayram Ayyıldız'ın otomobili, 2014 yılının Ekim ayında sahibi olduğu galeriden çalındı. Hırsızlar, çaldıkları otomobile, aynı marka ve modele ait bir plaka taktı. Otomobilin plakasına 2 ay önce İstanbul'da hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza kesildi. Ceza, plakanın asıl sahibine gitti. Plaka sahibi ise cezaya itiraz edip, o tarihte ceza kesilen yerde bulunmadığını kanıtladı. Böylelikle 2 ayrı otomobilde ikiz plaka olduğu ortaya çıktı.
SATAN VE ALAN KİŞİ GÖZALTINDA
Söz konusu plaka, il ve ilçe giriş çıkışlarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi'ne 'çalıntı araç' olarak kaydedildi. Çalıntı otomobilin 1 ay önce Bolu'dan geçtiği belirlendi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri otomobili, 2 gün önce Alpagut Mahallesi'nde buldu. Yapılan inceleme sonucunda otomobilin değerinin altında fiyatla, evraksız olarak satıldığı belirlendi. Polis otomobili satın alan ve satan kişiyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, durum otomobilin sahibi Bayram Ayyıldız'a haber verildi.
"EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"
5 yıl önce çalınan otomobilinin bulunmasını sevinçle karşılayan Bayram Ayyıldız, otomobili almak üzere Bolu'ya geldi. Bayram Ayyıldız'a otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde teslim edildi. Ayyıldız otomobilinin bulunmasında emeği geçen polislere teşekkür ederek, "Araç 2014 yılı 10'uncu ayında çalınmıştı tezgahımızdan. İki gün önce müjdeli bir haber aldık. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Aracımızın bulunduğunu söylemek için bizi bizzat aradılar. Gerekli prosedürlerle ilgili bilgi de verdiler. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim için uğraştılar. İnşallah bu vesile ile piyasada bulunan şebekenin ve hırsızlarında da üstesinden gelirler. Diğer hırsızlara da bu ders olsun. Bu bir haktır. Bu insanların hakkıdır, emeğidir. İnsanların emeklerine saygılı olsunlar. Halkımızın emeği milli servettir. Büyük bir çabayla, büyük bir operasyonla emniyetimizin aracımızı buldu" diye konuştu.
ARAÇTAN ÜMİDİMİZİ KESMİŞTİK
Üzerinden 5 yıl geçtikten sonra aracının bulunmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirten Ayyıldız, "Biz araçtan ümidimizi kesmiştik. Dolayısıyla bulunması bize sürpriz oldu. Helal malmış demek ki. Helal kazançmış. Bize tekrar geri döndü. Birilerine haram lokma girmeden aracımıza kavuştuk mutluyuz" dedi. Aracını teslim alan Bayram Ayyıldız, kornaya basarak İstanbul'a doğru yola çıktı.
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