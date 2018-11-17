Antalya'da bir otomobilin çarpmasının ardından hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın beyin ölümü gerçekleşti. AA'nın haberine göre; üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Kocapınar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Kocapınar'ın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Üzücü haberi alan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Aslıhan Kocapınar için Mimarlık Fakültesinde ailesinin de katılımıyla tören yapılacak.

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