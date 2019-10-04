Trafik güvenliği televizyon ödülleri kapsamında televizyon yayınları içerisinde toplumu bilinçlendiren ve sanat dünyası içerisinde trafik kurallarını ihlal eden ya da örnek davranış gösteren ünlü isimleri 'Cumartesi Sürprizi' ve 'Pazar Sürprizi' programlarında farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunarak yayın yapan iki program ödüle layık görüldü.

Ödülü Show TV Magazin Genel Koordinatörü Reşat Balcıoğlu’na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Proje kapsamında televizyonlarda en çok izlenen TV dizileri, haber programları, haberler, magazin programları takip edilerek trafik güvenliği olgusuna içeriklerinde en çok vurgu yapan programlar seçilerek, bu dizilerde rol alan oyuncuların, dizi ve program yapımcılarının, haber müdürlerinin, haber sunucularının ödüllendirilmesi ile karayolu trafik güvenliği kültürünün daha geniş kitlelere duyurulması amaçlandı.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun katılımlarıyla Trafik Medya Ödülleri Programı gerçekleştirildi.

Programa; İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Ali Çardakçı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Engin Özgüç, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili daire başkanları ile medyanın önemli temsilcileri katıldı.