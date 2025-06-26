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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte kadınlara silah çeken sürücü tutuklandı | Son dakika haberleri

        Trafikte kadınlara silah çeken sürücü tutuklandı

        Antalya'da trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalışan ve polis tarafından gözaltına alınan Güven T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:11
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        Kadınlara silah çeken sürücü tutuklandı
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        Antalya'da 24 Haziran'da meydana gelen olayda, Güven T. trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalıştı. Kadın sürücü aracıyla manevra yaparak kurtulurken, o anlar kadınlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde; karşı şeritten geldiği görülen Güven T.'nin otomobilini durdurup, indiği ve tabancayı araçtaki kadınlara doğrultarak "İn aşağı" dediği duyuldu. Büyük korku yaşayan kadınlardan birinin "İnme geri gel" dediği, daha sonra manevra yaparak hızla uzaklaştıkları görüntülere yansıdı.

        Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güven T.'nin evinde yapılan aramada 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin TL nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar 7 tabanca ele geçirildi. Güven T. sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Güven T. çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

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