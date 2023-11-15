Trafikte tartıştığı kişiyi kündeyle ağır yaralayan amatör güreşçinin 8 yıla kadar hapsi istendi

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İddianamenin sonuç kısmında ise şu görüşe yer verildi:

"Adli Tıp raporunda olay sırasında meydana geldiği bildirilen kemik kırıklarının, kişinin hayat fonksiyonlarını ağır, 6. derece etkileyecek nitelikte bulunduğunun belirtildiği, bu itibarla şüphelinin müştekiye karşı gerçekleştirmiş olduğu ve kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve adli tip raporuyla doğrulandığı somut vaka olarak kabul edilen mezkur olayda üzerine atılı 'kişiyi vücudunda kemik kırığına neden olacak ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama ve hakaret' suçlarını işlediği hususunda hakkında kamu davası açılması için gerekli olan yeterli şüpheye ulaşıldığı kanaatine varılmıştır."