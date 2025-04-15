Trafo hırsızına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da, trafonun bakır kablolarını çalan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun regülasyonları çerçevesinde hizmet veren Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde yer alan Şanlıurfa'da 3 bin 823 iş yerine ev sahipliği yapan Evren Sanayi Sitesi ile Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo binasına yönelik 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen hırsızlık girişimi bu kez ağır cezayla sonuçlandı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sanık M.F. levye ile trafo binasının kapısını levye ile kırarak içeri girmiş ve bakır kabloları sökerek elektrik sistemine ciddi zarar vermişti. Bu müdahale, Evren Sanayi Sitesi'ndeki 3 bin 823 iş yerinin üretim faaliyetlerini durma noktasına getirirken Akabe TOKİ'deki 5 bin 177 abonenin de uzun süre elektriksiz kalmasına neden olmuştu.

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Dicle Elektrik avukatlarının suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sonunda yakalanan sanık M.F. hakkında mahkeme, "Kamu malına zarar vermek" suçundan 2 yıl 1 ay, "Nitelikli hırsızlık" suçundan ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.