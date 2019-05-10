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Trans kadını öldüren polis cinayetinde kan donduran detaylar! İstenen ceza belli oldu!

İHA

İzmir’de bir polis memurunun beylik tabancasıyla trans kadını öldürmesine ilişkin olay hakkında hazırlanan iddianame ile polis memuru hakkında müebbet ve 41 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan detaylar ise dehşete düşüren cinsten

trans kadın cinayetinde polise istenen ceza

İzmir’in Alsancak semtinde yaşanan olayda İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipte görev yapan Volkan Hicret (23),iddialara göre 8 Ocak 2019 akşamı mesaisi bittikten sonra arkadaşı Talha K. (25) ile buluştu. Birlikte yemek yedikten sonra alkol alan ikili, sabah 06.15 saatlerinde Talha K.’ye ait araçla Alsancak’a gitti.

ARAÇLA YANLARINDA DURDU

İHA'da yer alan habere göre İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabl edilen iddianameye göre; Volkan Hicret, sokakta gördüğü trans kadınlar “Buse” takma isimli B.B. (25) ve “Ateş” takma isimli H.A.’nın (43) yanında durdu. Hicret, kaldırımda bekleyenlerden B.B. ile konuşmaya başlayıp otomobile binmelerini istedi. “Önce parada anlaşalım” diye yanıt veren B.B. ile Volkan Hicret arasında kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası polis memuru Hicret ile B. B. aracın arka koltuğuna oturdu.

İKİLİ EVLERİNE GİTTİ

Talha K. aracı kullanırken H.A. ise ön koltuğa oturdu. 06.43 gibi trans kadınların yaşadığı apartmana gelen şüpheliler Volkan Hicret ile B.B. evin bir odasına, Talha K. ile H.A. ise evin diğer odasına geçti.

ÜCRETTE ANLAŞAMADILAR

Birkaç dakika sonra Hicret ile B.B.’nin olduğu odadan tartışma sesleri yükselmeye başlayınca diğer odadakiler de yanlarına geldi. Polis memuru Volkan Hicret ile B.B.’nin “ücret” konusunda tartıştığı ifade edilirken, dakikalar sonra tartışma yeniden alevlendi ve odadan iki el silah sesi duyuldu.

EVDE KURŞUN YAĞDIRDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.B. salona koşarken, Volkan Hicret de B.B.’nin hemen arkasından salona geldi. B.B., kurşunlardan korunmak için salonda bulunan “Nil” takma isimli Y.A.’nın (26) arkasında saklanmaya çalıştı. Hicret, B.B.’ye doğru 3 el daha ateş etti. Kurşunlardan ikisi Y.A.’nın sol koluna isabet etti.

BAŞINA İKİ EL ATEŞ ETTİ

Olayın ardından Volkan Hicret’in evdeki herkesi salona topladığı anlatılan iddianameye göre; Hicret, trans kadınlardan yanlarındaki paraları çıkarmalarını istedi. Trans kadınlardan toplamda 890 lira para alan Hicret, seken kurşunlardan yaralanan arkadaşı Talha K. ile trans kadınların dışarı çıkmasını istedi. Evin salonunda Hicret ile birlikte, B.B. ve Y.A. kaldı. B.B. ve Y.A. kendilerini vurmaması için Hicret’e yalvarırken; Hicret, B.B.’ye “Şimdi niye yüksek sesle konuşmuyorsun. Erkekleniyordun. Ne oldu? Şimdi seni öldüreyim mi?” dedi. Hicret, bu sözlerinin hemen ardından B.B.’nin başına 2 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan B.B. oracıkta öldü.

YARALI TRANSA CİNSEL İSTİSMAR

Bu kez Y.A.’ya yönelen, “Seni de öldüreyim mi?” diyen Hicret, trans kadına silahını doğrultarak giysilerini çıkartmasını istedi. Hicret, yaralı halde giysilerini çıkaran Y.A.’ya tecavüz ederek, tokat atıp salondan çıkardı.

CANSIZ BEDENİ TEKMELEDİ

Dehşet anlarının yaşandığı evdeki güvenlik kamerasına yansıyanların anlatıldığı iddianamede, Hicret’in ölen B.B. ile salonda yalnız kaldığı, daha sonra eline aldığı cüzdan ve paraları yere doğru fırlattığı ifade edildi. Volkan Hicret’in B.B.’nin cansız bedenine tekme ve yumruk attığı belirtilen savcılık iddianamesinde, Hicret’in B.B.’ye tecavüz ettiği ifade edildi.

MÜEBBET VE 41 YIL HİCRET İSTENDİ

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile “Olası kastla silahla yaralama”, “Kasten öldürme”, “Konutta silahla yağma”, “Kişinin hatırasına hakaret” ve “Nitelikli cinsel saldırı” suçlamalarıyla yargılanacak olan Volkan Hicret için müebbet ve 41 yıl hapis cezası istendi. Hakkında “meslekten çıkartma” kararı verilen Volkan Hicret’in polislikten atıldığı da belirtildi.

 

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