Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Çorlu Devlet Hastanesi morgu başta olmak üzere çevre hastanelerin morglarına da nakledildi.
Yaşamını yitirenlerin yoğunlukta bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesi morgu önünde bekleyen vatandaşlar, tren faciasında hayatını kaybeden yakınları için yasa boğuldu. Morgda işlemleri tamamlanan cenazeler teker teker yakınlarına teslim ediliyor.
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ ÖLENLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
DHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesi belediyesi, sosyal medya hesabından ölenlerin isimlerini açıkladı.
Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 3'ü Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı. Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:
Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.
KIZ KARDEŞLER TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hayatını kaybeden 24 kişi arasında 20 yaşındaki Özgenur Dikmen ile 12 yaşındaki kardeşi Gülce Dimken de bulunuyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Funda Dikmen, kızları Özgenur ve Gülce'yi de yanına alarak hafta sonu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan annesini ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Çerkezköy'e trenle dönen anne ile kızların bulunduğu tren, raylardan çıkarak devrildi. Kazanın ardından yakınları sosyal medya hesaplarından Özgenur ve Gülce Dikmen'e ulaşamadıkları duyurdu. Sabaha kadar süren aramalarda kazada anne Funda'nın yaralandığı, kızları Özgenur ve Gülce'nin hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.
İstanbul Marmara Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Özgenur ile Çerkezköy 75'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Gülce Dikmen'in cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri alan yakınları gözyaşları içinde hastaneden ayrıldı. Kız kardeşlerin Uzunköprü'de toprağa verileceği öğrenildi.
ANNE VE 10 AYLIK BEBEĞİ BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ
Faciada Derya Güvenç Kurtuluş, 10 aylık bebeği Beren Güvenç Kurtuluş ve kız kardeşi Emel Güvenç Duman hayatını kaybetti. Anne ve bebeğinden geriye sadece fotoğrafları kaldı.
Tekirdağ Çorlu'da dün akşam meydana gelen tren kazasında yaşanan acı tablo sabah saatlerinden itibaren gün yüze çıkmaya başladı. Feci kazada Derya Güvenç Kurtuluş, 10 aylık bebeği Beren Güvenç Kurtuluş ve kız kardeşi Emel Güvenç Duman'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtuluş'un yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu Kemal ise yaralı olarak kurtuldu. Anne ve çocuklarından geriye sadece fotoğrafları kaldı.
ARDA DEDESİNİ ZİYARETE GİTMİŞ
Çorlu'da işlemleri tamamlanan 4 kişinin daha cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel ve Hakan Sel'in yakını Adil Çiftçi sorumluların ortaya çıkarılmasını istediklerini belirtti. Çiftçi, "Bu kaza Türkiye'nin üstünden geçen bir kaza. Hafta sonu Trakya'ya aile ziyaretine gidenlerin dönüş yolculuğunda bu elim kaza meydana gelmiştir. Bu kazada sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Hakan Sel'in yakınıyım. Hakan oğlu ile birlikte babasını ziyarete gitmişti. Trenle İstanbul'a dönüyorlardı" dedi.
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