Gazete, Trump'ın son dönemlerde kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner ile son dönemde arasının açıldığını belirterek, başarısız bir performans sergilediğini düşündüğü kızı ve damadından kamuoyu önünden uzak durmalarını istediği iddia edildi. Trump, kızı Ivanka'nın başkanlık politikalarının "yumuşak yüzü" rolünü iyi bir şekilde üstlenemediği görüşünde.
Kızının Brady yerine Kushner ile evlenmesi konusunda "Brady olmayınca bunu aldık" ifadesini kullandığı aktarılan Trump'ın sık sık Jared Kushner'den memnun olmadığını "şaka yollu" dile getirdiği ifade edildi.
Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın Raising Trump (Trump Yetiştirmek) kitabında da Trump'ın Ivanka'nın futbol yıldızı ile buluşmasını istediği, ancak kızının istemediği iddia edilmişti. Fakat Beyaz Saray eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, bu yılın başlarında TMZ'ye, iki buluşma gerçekleşmiş olabileceğini söylemişti. Hatta Patriot'un Super Bowl şampiyonluğunda, Tom Brady'nin eşi Gisele Bündchen'in kıskançlığı nedeniyle Beyaz Saray'daki şampiyonluk ziyaretine katılamadığı iddia edildi.
ABD'de Ivanka ile eşi Jared Kushner'a 'Javanka' benzetmesi yapılırken, Trump'ın Beyaz Saray eski baş stratejisti Steve Bannon da "Tüm kötü kararların başı Javanka" ifadesini kullanmıştı.
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