Eski ABD Başkanı Trump'tan gaf: Biden ile Obama'yı karıştırdı
ABD Başkanı Biden yaptığı gaflarla sürekli gündem olurken, bu kez gafıyla konuşan eski ABD Başkanı Trump oldu. Trump, Biden ile Obama'yı karıştırdı ve "Putin Obama'ya çok az saygı duyuyor ve şimdi de nükleer kelimesini ortada kullanmaya başlıyor." açıklamasında bulundu
Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimleri için adaylıkları henüz kesin olmasa da yarışan ABD Başkanı Joe Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki çekişme sürüyor. ABD Başkanı Biden, seçim yarışı sırasında yaptığı gaflarla gündem olurken, bu kez gafıyla konuşan eski ABD Başkanı Trump oldu.
Seçim mitinginde konuşan Trump ABD Başkanı Biden ile eski ABD Başkanı Barack Obama'yı karıştırdı. Trump, konuşmasında, "Putin Obama'ya çok az saygı duyuyor ve şimdi de nükleer kelimesini ortada kullanmaya başlıyor. Beni duydunuz. Putin bugün nükleer silahlardan konuşmaya başladı" dedi.
Ancak Trump isimleri kasıtlı olarak değiştirdiğini söyledi ve bu konuda herhangi bir soruyu yanıtlamadı.
Trump ayrıca konuşmasında Biden'ın "demokrasi için gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi ve onu "ABD'yi devirmek için komplo kurmakla" suçladı.
Diğer yandan Biden geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada Gazze'yi iki kez Ukrayna ile karıştırmıştı.
TRUMP 3 EYALETTE ÖN SEÇİMLERİ KAZANDI
Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi parti içinde devam eden yarışta Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerinde yapılan ön seçimleri de zaferle tamamladı.
Michigan eyaletinde dün yapılan ön seçimlerde Trump, Cumhuriyetçi seçmenlerin oylarının yüzde 68’ini alırken, kendisine en yakın rakibi Haley yüzde 27’de kaldı.
Trump, Idaho’da aynı gün yapılan ön seçimlerde de rakibi Haley’e büyük fark atarak, yüzde 85 oranla ipi göğüsledi. Haley’in oyu yüzde 13 oldu.
ABC’nin haberine göre, Trump, Missouri’de "caucus" denilen parti toplantısında, eyaletteki toplam 54 seçici kurul delegesini de hanesine yazdı.
Missouri’deki 54 seçici delege kurulunun resmi olarak dağılımı ise 4 Mayıs’ta yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongresinde kesinlik kazanacak.
Hafta sonu 3 eyalette yapılan son ön seçimlerle Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için gerekli olan toplam 1215 delege sayısından 244’üne ulaşmış oldu. Haley’in ise 24 seçici kurul delegesi bulunuyor.
Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve 16 eyalette ön seçimlerin yapılacağı "Süper Salı"da seçmenler sanık başına gidecek. 5 Mart'ta yapılacak Süper Salı ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.