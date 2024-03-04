Eski ABD Başkanı Trump'tan gaf: Biden ile Obama'yı karıştırdı

Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimleri için adaylıkları henüz kesin olmasa da yarışan ABD Başkanı Joe Biden ve eski ABD Başkanı Donald Trump arasındaki çekişme sürüyor. ABD Başkanı Biden, seçim yarışı sırasında yaptığı gaflarla gündem olurken, bu kez gafıyla konuşan eski ABD Başkanı Trump oldu.

Seçim mitinginde konuşan Trump ABD Başkanı Biden ile eski ABD Başkanı Barack Obama'yı karıştırdı. Trump, konuşmasında, "Putin Obama'ya çok az saygı duyuyor ve şimdi de nükleer kelimesini ortada kullanmaya başlıyor. Beni duydunuz. Putin bugün nükleer silahlardan konuşmaya başladı" dedi.

Ancak Trump isimleri kasıtlı olarak değiştirdiğini söyledi ve bu konuda herhangi bir soruyu yanıtlamadı.

Trump ayrıca konuşmasında Biden'ın "demokrasi için gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi ve onu "ABD'yi devirmek için komplo kurmakla" suçladı.