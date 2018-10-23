Tuba Ünsal ile sevgilisi Tal Garih ilk kez görüntülendi

23.10.2018 - 08:22 | Güncelleme:

Tuba Ünsal, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Tal Garih ile Etiler’de polis çevirmesinde ilk kez görüntülendi

  • 1 Tuba Ünsal ile sevgilisi Tal Garih ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, Tuba Ünsal ile sevgilisi Tal Garih ile önceki akşam Etiler’de bir restoranda yemek yedi. 

  • 2 Tuba Ünsal ile sevgilisi Tal Garih ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıkan sevgililer, birkaç yüz metre ileride trafik kontrolüne takıldı. Ünsal, patlayan flaşlar karşısında gülmeye başladı.

  • 3 Tuba Ünsal ile sevgilisi Tal Garih ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Ünsal, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı ve ilk kez birlikte görüntülendiği Tal Garih ile ilişkisi için şunları söyledi: “Evet beraberiz ve mutluyuz. Güzel bir birlikteliğimiz var.” 

  • 4 Tuba Ünsal ile sevgilisi Tal Garih ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri
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    Garih de beraberliğiyle ilgili “Bir süredir beraberiz. O çok özel biri, kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

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