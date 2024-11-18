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        Haberler Gündem Güncel Tüfekle dehşet saçtı "Sarhoştum" dedi | Son dakika haberleri

        Tüfekle dehşet saçtı "Sarhoştum" dedi

        Erzurum'da bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş açan 21 yaşındaki Muhammed R.A. ile yanındaki 2 kişi yakalandı. Muhammed R.A. ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi. 21 suç kaydı bulunan Muhammed R.A. ile beraberindeki iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:23
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        Tüfekle dehşet saçtı "Sarhoştum" dedi
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde kaportacı olarak çalışan Muhammed R.A, arkadaşları Muhittin E.K. (21) ve Alican T. (22) ile dün gece saatlerinde otomobille Kazım Karabekir Paşa Mahallesi İhmal Cami Sokak'a geldi.

        Burada araçtan inen Muhammed R.A. elindeki pompalı tüfeğin namlusunu apartman dairesinin balkonuna çevirerek ateş etti. Olay, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şüpheliler geldikleri otomobille uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, saçmaların 5 katlı apartmanın 4'üncü katında Muhammed A.D'nin oturduğu dairenin balkonunun penceresine isabet ettiğini belirledi.

        "SARHOŞTUM, HAVAYA ATEŞ ETTİM"

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Şükrüpaşa Mahallesi’nde suç aleti pompalı tüfekle park halindeki otomobilde yakaladı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi.

        21 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Ekipler, 21 suç kaydı bulunan Muhammed R.A. ve diğer 2 şüpheliyi gözaltına alarak Gürcükapı Polis Merkezi’ne götürdü.

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        #Erzurum
        #pompalı tüfek
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