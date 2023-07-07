Tüfekle oyun feci bitti: 13 yaşındaki Ali öldü

Tamirhanede tüfekle oyun feci bitti: 13 yaşındaki Ali hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta, Abdülkadim Ş.'nin oto tamirhanesinde oynadığı av tüfeği ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği 13 yaşındaki Ali, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine gelen Ali Karaoğlan'ın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi

Kahramanmaraş'ta Abdülkadim Ş. (20), av tüfeğiyle oynarken oto tamirhanesinde birlikte çalıştığı Ali Karaoğlan'ı (13) vurdu.

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadim Ş.,ile tamirhanede birlikte çalıştıkları arkadaşlar otururken iş yerinde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladılar.

Tüfek Abdülkadim Ş.'nin elindeyken birden ateş aldı ve saçmalar Ali Karaoğlan'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karaoğlan'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri tüfeğe el koyup, şüpheli Abdülkadim Ş.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Acı haberi alıp olay yerine gelen Ali Karaoğlan'ın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.