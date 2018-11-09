Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural için 3 ay koruma kararı aldıran Sıla, ilk ifadesinde Kural'ın kendisini yerde sürüklediğini ve kafasını duvarlara vurduğunu söylemişti.

"SİZİN GİBİ BİR BAYANA BU ŞİKAYETİ YAKIŞTIRAMADIM" DEMİŞTİ...

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarına ilişkin Tuğba Ekinci'den açıklama gelmişti. Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana, ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım" ifadelerini kullanmıştı.

Olayların ardından Habertürk TV’de yayınlanan ve ‘Kadına yönelik şiddet’ konulu 'Nedir Ne Değildir?' programına konuk olan Tuğba Ekinci’nin sözleri olay oldu.

"BEN İLİŞKİLERİN TATLI-SERT OLMASINDAN YANAYIM"

Ahmet Kural, Sıla olayı üzerinden kadına yönelik şiddeti değerlendiren Tuğba Ekinci, "Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım. Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı-sert olmasından yanayım" dedi. Ekinci’nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.





“TÜRK ERKEĞİ SEVDİĞİ KADINA EL KALDIRIR”

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Ekinci, kadına yönelik şiddet hakkında “Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım. Bu zihniyetle mücadele etmek şiddetle mücadele etmekten daha zor. Türk kadını normal adam ile anlaşamıyor. Hafif buluyor. Nerede kazak adam, bu daha erkek diyor. Türk kadını güzel adamları light buluyor. Bu beni koruyamaz” ifadelerini kullandı.





"ERKEKLERİN ÜZERİNE ÇOK GİTMEMEK LAZIM"

Ekinci, Sıla’nın Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin sözlerine açıklık getirmeye çalışırken “Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım” dedi.





"TÜRKİYE BU TİP OLAYLARDAN BİR TÜRLÜ BAŞINI KALDIRAMADI"

Öte yandan, Ekinci, "Türkiye bu tip olaylardan bir türlü başını kaldıramadı. Nedense biz eğitim bakımından ilerleyemedik. Bu aslında eğitim ve kültür sorunudur" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tuğba Ekinci'nin bu sözleri sosyal medyada yankılandı. Ekinci, kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde üst sıralara yükseldi.

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