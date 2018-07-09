Tuğçe Aral'dan takipçilerine Dünya Kupası müjdesi

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak bilinen Tuğçe Aral, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Dünya Kupası'nda hangi takımların final oynayacağını bilen bir takipçisiyle öğle yemeği yiyeceğini duyurdu.



Tuğçe Aral, yaptığı paylaşımda "Dünya Kupası,nabzımızı yükseltmeye devam ediyor. Fransa-Belçika, İngiltere-Hırvatistan eşleşmeleri nasıl sonuçlanır? Finali hangi takımların oynayacağını bilen bir takipçimle öğle yemeği yiyeceğim. Benim rengimi merak ediyorsanız,takipte kalın..." dedi.

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